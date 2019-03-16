Bozcaada Açıklarında Deprem
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Bozcaada açıklarında Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇANAKKALE'nin Bozcaada
açıklarında Ege Denizi
'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 00.54'te Çanakkale
'nin Bozcaada açıklarında Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bozcaada'nın 28 kilometre açığında ve zeminden 14.73 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, adanın yanısıra Çanakkale'nin sahil kesiminde de hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:34 Kaynak: DHA
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