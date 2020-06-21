Bozcaada açıklarında dümeni kilitlenen tekneyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında arızalanan 'Su Perisi-17' isimli teknenin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.



Edinilen bilgiye göre, içinde 8 kişinin olduğu ve Davut Yalçın'a ait 12 metre uzunluğundaki 'Su Perisi-17' isimli özel tekne, Bozcaada açıklarındaki Tavşan Adası olarak da bilinen Mavriya Adası'na doğru seyir halindeydi. Kısa bir süre sonra arızalanan ve dümeni kilitlenen tekne sürüklenmeye başladı.



Teknedekiler Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yedekledikleri tekneyi Bozcaada Limanı'na çekti.



'Su Perisi-17' isimli teknenin arızası giderildikten sonra normal seyrine devam edeceği bildirildi. - ÇANAKKALE