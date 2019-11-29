Son Dakika Haberleri: Bozcaada açıklarında fırtına gemilere rota değiştirtti
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Bozcaada açıklarında fırtına gemilere rota değiştirtti

6 saat önce

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını vurdu.

Bozcaada açıklarında fırtına gemilere rota değiştirtti, System.String[]

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını vurdu. Bozcaada açıklarında etkili olan fırtına sebebiyle küçük teknelerin denize açılmalarına izin verilmezken, bazı gemiler de rota değiştirmek zorunda kaldı.


Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş'ın Bozcaada - Geyikli feribot seferleri sabah saatlerinde hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar çıkan şiddetli lodos nedeniyle iptal edildi.


Saat 14.00'te Bozcaada'dan kalkan ilk feribot rüzgar nedeniyle ilerleyemeyince Geyikli iskelesine yanaşabilmek için rota değiştirdi. Gemi fırtınada iskeleye güçlükle yanaşabildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Kuzey Ege, Bozcaada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
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