Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi kurtarıldı - Son Dakika

Mısır'dan Kocaeli'ye giden "Kemet Star" isimli geminin kaptanı, Bozcaada'nın Batı Burnu açıklarında karaya oturduklarını Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmiş, ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KEGM-9" can kurtarma botu sevk edilmişti.

Geminin, güvenli demir bölgesine çekilip diğer işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından normal seyrine devam edeceği öğrenildi.

Olumsuz bir durum bulunmaması üzerine gemi, "Kurtarma-3" isimli römorkör tarafından bulunduğu yerden kurtarılıp yüzdürüldü.

Balık adamlar, geminin karaya oturduğu alanda inceleme yaparak zeminde metal yırtığı bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Ekipler, silica kumu yüklü geminin bulunduğu bölgede su altı "sörvey kontrolü" yaptı.

Önceki akşam, Bozcaada'nın Batı Burnu açıklarında karaya oturan Panama bayraklı, 149 metre uzunluğunda ve 11 bin 848 grostonluk "Kemet Star " isimli gemi kaptanının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden kurtarma talebinde bulunması üzerine kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

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