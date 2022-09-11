(DRONE) Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi - Son Dakika
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(DRONE) Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi

11.09.2022 08:00

Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'nda demirledi.

Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'nda demirledi.

Ro-Ro gemisi, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında yaşanan olayın ardından 18 kişiden oluşan mürettebatla boğaza geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının 2 botla refakat ettiği gemi, boğazın Karanlık Liman mevkisine demir attı.

Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti. Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti.

18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu kişi ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide can kaybı yaşanmadığı, yaralanan olmadığı tespit edilmiş, Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

YORUMLAR
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ÇANAKKALE - Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı Ro-Ro gemisi Çanakkale Boğazı'nda ÇANAKKALE - Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı Ro-Ro gemisi Çanakkale Boğazı'nda Yunanistan'ın taciz girişimi, Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi (2) Yunanistan'ın taciz girişimi, Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi (2)
Kaynak: AA

Yunanistan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (DRONE) Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: (DRONE) Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi - Son Dakika
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