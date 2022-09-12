Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Zeytinburnu açıklarına demirledi - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Zeytinburnu açıklarına demirledi

12.09.2022 10:08

Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" adlı Ro-Ro gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a ulaştı.

Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" adlı Ro-Ro gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a ulaştı.

Zeytinburnu açıklarında demir atan geminin, yakıt ikmali yapmasının ardından İstanbul Boğazı'ndan geçerek İnebolu'ya gitmesi bekleniyor.

"Mavi Marmara" gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen geminin, Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki tersanede bakıma alınacağı belirtildi.

Olay

Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti.

Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti.

18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... İSTANBUL-YUNANİSTAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN TACİZ ATEŞİ AÇTIĞI GEMİ ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NE DEMİRLEDİ Son dakika haberleri... İSTANBUL-YUNANİSTAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN TACİZ ATEŞİ AÇTIĞI GEMİ ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NE DEMİRLEDİ Son dakika haber! Yunanistan sahil güvenliğinin taciz ateşi açtığı gemi Zeytinburnu Sahili'ne demirledi Son dakika haber! Yunanistan sahil güvenliğinin taciz ateşi açtığı gemi Zeytinburnu Sahili'ne demirledi Son dakika haberleri... İSTANBUL-YUNANİSTAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN TACİZ ATEŞİ AÇTIĞI GEMİ ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NE DEMİRLEDİ Son dakika haberleri... İSTANBUL-YUNANİSTAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN TACİZ ATEŞİ AÇTIĞI GEMİ ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NE DEMİRLEDİ
Kaynak: AA

Zeytinburnu, Yunanistan, Çanakkale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Zeytinburnu açıklarına demirledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:43:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Zeytinburnu açıklarına demirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement