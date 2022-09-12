18 mürettebatı (6 Mısır , 4 Somali , 5 Azerbaycan uyruklu ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmişti.

Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Yunanistan, Çanakkale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Zeytinburnu açıklarına demirledi - Son Dakika

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