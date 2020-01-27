Bozcaada AK Parti İlçe Başkanından Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a Ziyaret - Son Dakika

Bozcaada AK Parti İlçe Başkanı Burak Aktan ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgün Yavaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Murat, Başkan Burak Aktan ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgün Yavaş'a teşekkür etti. Başkan Aktan da misafirperverliğinden dolayı Rektör Murat'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE