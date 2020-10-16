Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi - Son Dakika

Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi

16.10.2020 18:06
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, Seyahat Dergisi Condé Nast Traveler'ın (CNT) düzenlediği ankette, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, Seyahat Dergisi Condé Nast Traveler'ın (CNT) düzenlediği ankette, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi. İlk 10 ada arasında Türkiye'den sadece Bozcaada yer aldı. Bozcaada daha önce de, New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından da tatilcilere tavsiye edilmişti.

Turkuaz renginde, ince kumuyla Bozcaada'nın bakir koyları arasında yer alan Akvaryum Plajı, geçen yıl The Guardian Gazetesi'nin seyahat yazarları tarafından Avrupa'nın en temiz 30 plajından birisi olarak gösterilmişti. Ada, önceki yıllarda ise, New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından tatilcilere tavsiye edilmişti. Bozcaada şimdi de, Seyahat Dergisi Condé Nast Traveler'ın düzenlediği ankette, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi.

"2020 Readers' Choice Awards" anketinin sonuçlarına göre listeye en çok Yunan adaları girdi. Türkiye'den ise, sadece Bozcaada ilk 10'da yer aldı. Listenin 9'uncu sırasında yer bulan Bozcaada, doğal güzelliklerinin yanı sıra, bakir koyları, plajları, üzümü ve şarabı ile son yıllarda adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Bozcaada, uzun yıllardır Dünya ve Avrupa sıralamalarında en iyi adalar arasında gösteriliyor.Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, "Tabi ki bu bizim için gurur verici. Bozcaada zaten tarihi, kültürel mirası ve bakirliği ile bunu hak ediyor. Bozcaada olarak, Türkiye'de sayılı turizm destinasyonları arasında yer aldığımız gibi dünyada da yer alıyor olmamız bizim için gurur verici" dedi.Bozcaadalı işletmeci Kamuran Kahraman ise, "Adalı olmaktan ve her sene önemli seyahat dergileri ve yazarları tarafından en iyiler arasında gösterilmekten gurur duyuyoruz. Adamızın iyi şekilde korunan doğasının, havasının ve suyunun bunda çok büyük faktörü olduğunu düşünüyorum. Avrupa'nın en iyi ilk 10 adası arasında yer almak gurur verici, ne denilebilir ki" diye konuştu.

İşletmeci Uğur Mutay da "Bozcaada ilk 10'da olmayı bence hak ediyor. Denizi, doğal güzellikleri ve sokaklarıyla adanın bunu hak ettiğini düşünüyorum" dedi.


Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi

Ege Denizi, Bozcaada, Turizm, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi - Son Dakika

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