Bozcaada, Avrupa?nın en güzel 10 adasından biri seçildi - TEKRAR - Son Dakika

Bozcaada, Avrupa?nın en güzel 10 adasından biri seçildi - TEKRAR

20.10.2020 14:59
Bozcaada, Avrupa?nın en güzel 10 adasından biri seçildi - TEKRAR, System.String[]

Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi - TEKRAR ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, Seyahat Dergisi Condé Nast Traveler'ın (CNT) düzenlediği ankette, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi.

Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi - TEKRAR

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, Seyahat Dergisi Condé Nast Traveler'ın (CNT) düzenlediği ankette, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi. İlk 10 ada arasında Türkiye'den sadece Bozcaada yer aldı. Bozcaada daha önce de, New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından da tatilcilere tavsiye edilmişti.Turkuaz renginde, ince kumuyla Bozcaada'nın bakir koyları arasında yer alan Akvaryum Plajı, geçen yıl The Guardian Gazetesi'nin seyahat yazarları tarafından Avrupa'nın en temiz 30 plajından birisi olarak gösterilmişti. Ada, önceki yıllarda ise, New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından tatilcilere tavsiye edilmişti. Bozcaada şimdi de, Seyahat Dergisi Condé Nast Traveler'ın düzenlediği ankette, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi.  2020 Readers' Choice Awards anketinin sonuçlarına göre listeye en çok Yunan adaları girdi. Türkiye'den ise, sadece Bozcaada ilk 10'da yer aldı. Listenin 9'uncu sırasında yer bulan Bozcaada, doğal güzelliklerinin yanı sıra, bakir koyları, plajları, üzümü ve şarabı ile son yıllarda adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Bozcaada, uzun yıllardır Dünya ve Avrupa sıralamalarında en iyi adalar arasında gösteriliyor.Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, 'Tabi ki bu bizim için gurur verici. Bozcaada zaten tarihi, kültürel mirası ve bakirliği ile bunu hak ediyor. Bozcaada olarak, Türkiye'de sayılı turizm destinasyonları arasında yer aldığımız gibi dünyada da yer alıyor olmamız bizim için gurur verici' dedi.Bozcaadalı işletmeci Kamuran Kahraman ise, 'Adalı olmaktan ve her sene önemli seyahat dergileri ve yazarları tarafından en iyiler arasında gösterilmekten gurur duyuyoruz. Adamızın iyi şekilde korunan doğasının, havasının ve suyunun bunda çok büyük faktörü olduğunu düşünüyorum. Avrupa'nın en iyi ilk 10 adası arasında yer almak gurur verici, ne denilebilir ki' diye konuştu.

İşletmeci Uğur Mutay da 'Bozcaada ilk 10'da olmayı bence hak ediyor. Denizi, doğal güzellikleri ve sokaklarıyla adanın bunu hak ettiğini düşünüyorum' dedi.


Ege Denizi, Bozcaada, Turizm, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bozcaada, Avrupa?nın en güzel 10 adasından biri seçildi - TEKRAR - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım         
15:27
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı         
14:54
Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı         
14:33
Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı         
14:18
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü         
12:30
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı         
11:54
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada         
11:50
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 16:23:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozcaada, Avrupa?nın en güzel 10 adasından biri seçildi - TEKRAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei