Son Dakika Haberleri: Bozcaada bağ bozumuna hazırlanıyor
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Bozcaada bağ bozumuna hazırlanıyor

1 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 6-8 Eylül'de "20. Bozcaada Kültür, Sanat ve Bağ Bozumu Festivali" düzenlenecek.

Bozcaada bağ bozumuna hazırlanıyor, System.String[]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 6-8 Eylül'de "20. Bozcaada Kültür, Sanat ve Bağ Bozumu Festivali" düzenlenecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, tarihi üzümle bir olan Bozcaada'nın bağlarına yapılan yolculuk birbirinden güzel anılara sahne oluyor. Traktör turlarıyla şenlik havasında geçen bağ bozumu günleri adaya renk katıyor.
Festivali öncesinde yapılacak bağ bozumu turlarının geçen yıl düzenlenen ilkinin ardından bu yıl ikincisi yapılacak.
Tur için özel hazırlanan römorklar ressam Cemil Onay tarafından tasarlandı. Fotoğraf tutkunlarını cezbeden römorklar, yolculuk boyunca klarnet ve darbukayla şenlenecek.
Yolculuğun ardından gidilen bağlarda katılımcılar üzüm yetiştiriciliği hakkında bilgi alacak. El örmesi hasır sepetlerin hediye edildiği ziyaretçiler sepetlerini üzümle doldurma fırsatını da bulabilecek.
Konuklar geçen yıl yapılan festival kapsamında bağ yolculuğu ile ekolojik turizmi yaşayarak yoğun turizm baskısı altında azalan üzüm üretimi ve bağ alanlarına destek sunmuş oluyor. Turdan elde edilen gelirle ise üzüm üreticilerine katkı sağlanıyor.

Tura katılmak isteyenler, ada merkezinde kurulan tur stantlarına başvurarak belirtilen saatteki araca rezervasyon yaptırabilecek.
Araca binerken katılımcılara elde örülerek hazırlanmış sepetleri verilecek. Bağa varıldığında, bağcılık hakkında bilgi verilip katılımcılara üzüm toplama öğretilecek. Gezi boyunca sepetler istenilen üzümler toplanarak doldurulacak.
Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek "Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali" ise 6-8 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri ile konserlerin yapılacağı festival sonunda adanın en iyi çavuş üzümü seçilecek.
Çanakkale, Bozcaada, Eylül, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müzisyen Gökhan Yılmaz, aracıyla uçuruma yuvarlandı Bir evin bahçesinde tam 21 ceset bulundu Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 14:00:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozcaada bağ bozumuna hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]