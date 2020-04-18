Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği'nden 60 aileye yardım eli - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde Beşiktaşlılar Derneği, koronavirüs tedbirleri sürecinde maddi açıdan zor günler geçiren 60 aileye gıda kolileri dağıtarak destek oldu.

Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ailelere içinde temel ihtiyaç gıdaları olan yardım kolileri dağıttı. Bozcaada Kaymakamlığı'ndan aldıkları izinle ve kaymakamlığın ihtiyaç sahibi aileleri belirlemesi 60 haneye destek olan dernek üyeleri Beşiktaş logolu yardım kolilerin önünde kartal işareti yaparak dayanışma mesajı verdi.

Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özgür Yaşar, ülke olarak zor günlerden geçtikleri bu süreçte, dernek olarak ihtiyaç sahibi ailelere katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Yaklaşık 60 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolilerimizi ailelere ulaştırmaktayız. Bu süreçte bize gerekli izinleri sağlayan ve desteğini esirgemeyen Sayın Kaymakamımız İbrahim Gültekin'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah tez vakitte bu illetten kurtularak hep beraber güneşli günlerde buluşacağız" dedi.