"Bozcaada Caz Festivali" bu yıl çevrim içi - Son Dakika

"Bozcaada Caz Festivali" bu yıl çevrim içi

"Allaturca", "3dots" ve "fermente" ortaklığıyla düzenlenen festivalde, cazdan gastronomiye, ada tarihi ve kültürüne uzanan özel içerikler, çevrim içi olarak katılımcılarla buluşacak.

"Allaturca", "3dots" ve "fermente" ortaklığıyla düzenlenen festivalde, cazdan gastronomiye, ada tarihi ve kültürüne uzanan özel içerikler, çevrim içi olarak katılımcılarla buluşacak.

Festivalin çevrim içi etkinliklerinde, caz müziği, uluslararası caz festivalleri, kültür ve sanat, çevresel sürdürülebilirlik, gastronomi, adanın tarımı ve endemik bitkileri, erişilebilirlik, adanın tarihi ve kültürü gibi farklı konular, alanında uzman isimlerin eşliğinde ağustos ayı boyunca ekranlara taşınacak.

Bu yılki teması "ototelik" olarak belirlenen bu temadan yola çıkarak hazırlanan "Akış Sohbetleri"nin yanı sıra festivalde, sanat dünyasından isimlerin pandemi sürecinde yaşadıkları deneyimlerini ve üretimlerini konuştukları video ve podcast serisi "Nasılız?" başlığı altında yeni içerik ve konuklarıyla festivalin dijital kanallarında yayında olacak.

Festival programı bugün "Erişilebilir Her Şey İnisiyatifi" kurucuları Seben Ayşe Dayı ve Serim Berke Yarar'ın konuşmacı olduğu "Dijital Erişilebilirlik Nedir ?" paneli ile başlayacak.

"Kültür.limited Sunar: Caz ve ?" adlı çevrim içi panele de Nardis Jazz Club ve Jazz Dergisi kurucusu Zuhal Focan, sinema ve müzik yazarı Sevin Okyay, caz müzisyeni Önder Focan ve The Badau kurucusu, şef Eren Noyan konuk olarak, "kültür.limited"in kurucusu Emre Erbirer'in sorularını yanıtlayacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesinden Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Kültürel İfadelerin Çeşitliliği ve Geliştirilmesi" başlıklı panele ise İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece Aydınlık ve Müzik Yorumcuları Destek Birliği Genel Sekreteri Merve Eryürük konuşmacı olarak katılacak.

Troya keşifleriyle tanınan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan'ın "Tenedos'tan Bozcaada'ya" adlı paneli, dinleyicileri bölgenin kültürel ve tarihi değerlerini keşfetmeye çağıracak.

İleri dönüşüm yöntemiyle ahşaplardan yapılandırdığı sahnesi başta olmak üzere tüm fiziki üretimlerini kendisi yapan ve festivaldeki atıkları en aza indirmeye yönelik çalışmalarıyla eğlence sektöründe sürdürülebilirlik bilincini devam ettirmeye çalışan Bozcaada Caz Festivali, "Sürdürülebilir Festival Mümkün mü?" panelinde bu sorunun yanıtını sivil toplum ve festival deneyimlerinde arayacak.

Adım Adım ve Açık Açık oluşumlarının kurucu ortağı Itır Erhart'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek çevrim içi panelde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden Dilara Koçak, Festtogether'dan Dorukhan Demirbilek, Çöpüne Sahip Çık Vakfından Emrah Bilge, Temel İhtiyaç Derneğinden Nil Tibukoğlu ve Bozcaada Caz Festivalinden Gizem Gezenoğlu bir araya gelecek.

Festivalin geçen yıl üyesi olduğu Avrupa Caz Ağı'ndan üye konukların katılacağı panel ise dünyanın en önemli caz festivallerinden temsilcileri buluşturacak.

Avrupa Caz Ağı'nın direktörü Giambattista Tofoni'nin yanı sıra, Berlin Caz Festivali sanat yönetmeni Nadine Deventer, Londra Caz Festivali direktörü Pelin Opçin, Atina Technopolis Caz Festivali'nin programcısı Antonis Zouganelis ve Bozcaada Caz Festivali'nden Murat Sezgi'nin konuşmacı olacağı panel, pandemi sürecinde caz festivalleri arasındaki dayanışma imkanlarını ve gelecek ortaklıkları masaya yatıracak.

Programda ayrıca, multi-enstrümantalist Deniz Mahir Kartal'ın "Multi Enstrümantalist Olmak" ve caz gitaristi, besteci Sarp Maden'in "Sarp Maden'in Enstrümanlarını Keşif" başlıklı sohbetleri de genç müzisyenlerin beğenisine sunulacak.

Festivalde geçmiş yıllarda sahne almış müzisyenlerin, Bozcaada'dan ilham alarak hazırladıkları özgün bestelerden oluşan "Keşif" albümü de "Bozcaada Caz Festivali" kapsamında dinleyicilerle buluşacak.

Sanatseverler, Instagram, Spotify ve YouTube kanallarından ağustos boyunca ücretsiz izlenebilecek festivalle ilgili detaylı bilgilere, "bozcaadacazfestivali.com" adresinden ulaşabilecek.

Bozcaada, Magazin, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 15:17

Son Dakika Magazin 'Bozcaada Caz Festivali' bu yıl çevrim içi - Son Dakika Magazin
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