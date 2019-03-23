Son Dakika Haberleri: Bozcaada'da 5 Nesillik Tecrübeyle Dünyaya Açılıyor

Bozcaada'da 5 Nesillik Tecrübeyle Dünyaya Açılıyor

1 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 5 nesildir bağcılık yapan aile, ürettikleri ürünleri dünyaya ulaştırıyor.

Bozcaada'da 5 Nesillik Tecrübeyle Dünyaya Açılıyor, System.String[]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 5 nesildir bağcılık yapan aile, ürettikleri ürünleri dünyaya ulaştırıyor.

Bozcaada'da 5 nesildir bağcılık yapan aile, Bozcaada'daki üzüm bağlarında Alicante, Cardinal, Alphonse Lavalle, Çavuş, Kalecik Karası, Kuntra, Vasilaki, Karalahna ve Cabarnet üzümleri yetiştiriyor. En uygun üzümler özenle seçilip toplandıkları gün adadaki üretim tesislerinde elle tek tek ayıklanıp yıkanıyor ve 24 saat içinde uygun şartlarda şişeleniyor. Tadını şeker oranı yüksek meyvelerden alan üzüm ve koruk sularına ayrıca şeker ilave edilmiyor, organik ürünleri IMO tarafından tescilli olarak satılıyor. Şeker ilavesi yapılmayan üzüm ve koruk suları, yüksek miktarda antioksidan ve vitamin barındırıyor, bu sebeple de oldukça sağlıklı. Üzüm ve koruk suları; tek başına içecek olarak, kokteyllerde, kek ile pasta yapımlarında kullanılabiliyor.

Şirket çalışanı Sami Aktaş yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 300 yıl önce bağcılık ile başlayan üretimlerine 2013 yılından beri organik üzüm suyu ve koruk suyu üretimi ve şişelemesi ile devam eden Veli Dede ailesinin ürünleri uluslararası organik belgesi ile üretiliyor. İçinde koruyucu hiçbir madde yoktur ve saftır. Türkiye'de ilk defa biz şişeledik, bu ürünleri isteyenler internet üzerinden sipariş veriyor. Biz buradan ambalajlayıp tüketicilerimize ulaştırıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Kalecik, Çanakkale, Bozcaada, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan Haluk Levent'e Teşekkür! Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi Canlı Yayında Skandal Sözler: Kuran-ı Kerim'de İsmet İnönü'yle İlgili Ayet Var Genel Müdürlük Hayali 500 Bin Lirasına Mal Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 12:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozcaada'da 5 Nesillik Tecrübeyle Dünyaya Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]