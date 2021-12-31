Bozcaada'da alışverişler 10 yıldır naylon poşetsiz yapılıyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 10 yıldır naylon poşet kullanılmaması sayesinde çevre kirliliğinin önlenmesine büyük katkı sağlandı.

Gereksiz plastik poşet tüketimini ciddi oranda azaltarak tüketicilerin alışveriş yaparken yanlarında getirebilecekleri malzemelerden faydalanılmasının teşvik edilmesini öngören uygulama, Bozcaada Belediye Meclisinin aldığı kararla 2011'de hayata geçirildi.

Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında market ve pazar alışverişlerinin 10 senedir kese kağıdı, bez torba ve file ile yapıldığı ilçede naylon poşet kesinlikle kullanılmıyor.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, AA muhabirine, naylon poşet kullanılmamasının ilçenin geleceği için çok önemli uygulama olduğunu söyledi.

Meclisin aldığı karara uygulamaya tüm işletmelerde uyulduğunu, belediye yönetimi 2014'te kendilerine geçince bunu sürdürdüklerini belirten Yılmaz, "Kontrollerimiz devam ediyor. Bu konuda ilçe esnafımızın çok büyük duyarlılığı var. Bozcaada gibi özel bir yerde çevre duyarlılığı çok çıkan bir konu. Yalnızca bugüne ait değil torunlarımıza bırakacağımız bir miras söz konusu. Biz çevreyi miras olarak görüyoruz." dedi.

İlçedeki uygulamanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alışverişlerde poşetlerden ücret alınmasının yürürlüğe konulmasından yıllar önce başlatıldığını dile getiren Yılmaz, Bozcaada'da geri dönüştürülebilenler dahil asla naylon poşet kullanılmadığını ifade etti.

Yalnızca kağıt, karton ve bez torbalarla alışveriş yapılıyor

Yalnızca kağıt, karton ve bez torbalarla alışveriş yapıldığını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımız uyum sağladı, esnafımız da çok dikkat ediyor. Adaya gelen misafirlerimizde de bunu görmek çok mutluluk verici. Gerçekten onlar da çok kısa sürede buna adapte oluyor. Bozcaada gibi doğal güzellikleriyle, bakir yapısıyla önemli bir yerde böyle bir uygulamanın 10 yıldır devam ediyor olması çok önemli ama bu yeterli değil. Bununla ilgili olarak yapacak çok şey var. Belki ilerleyen dönemde özellikle plastik tek kullanımlık bardakların ve plastik şu şişelerinin de kullanımının yasaklanabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunlar doğa tarafından çok uzun yıllar geri dönüştürülemeyen ya da yok edilemeyen malzemeler. Naylon poşet yasağına ek olarak önümüzdeki günlerde cam şişe uygulamasına geçilmesi gibi ya da tek kullanımlık plastik bardakların da adada kullanımının yasaklanması gibi birçok yenilik hayata geçirilebilir."

Ada sakinlerinden Halil Hızır ise uygulamayı yararlı bulduklarını belirtti.

Yağışlı havalarda pazar çantası tercih ettiklerini anlatan Hızır, "Yağmurun olmadığı günlerde kese kağıdı çok rahat oluyor ama hava biraz yağmurlu olunca kese kağıdı çok kullanışlı olmuyor. Biz de o zamanlarda büyük pazar çantaları kullanıyoruz. Doğayı koruyan kolay çözünen poşetler olduğunu duyduk. Sadece bu havalarda onlar tercih edilebilir. Bizler ada halkı olarak uygulamadan çok memnunuz." ifadesini kullandı.

Naylon poşet kullanılmaması çevreyi ve doğayı koruma bakımından önemli

Esnaf Şermin Günday, uygulamanın başka yerlere de örnek olmasını diledi.

Naylon poşet kullanılmamasının çevreyi ve doğayı koruma bakımından önemine işaret eden Günday, "Aslında herkesin bu kullanım konusuna dikkat etmesi lazım. Hem adalarda hem de Türkiye genelinde." değerlendirmesinde bulundu.

Pazar esnafından Kadriye Çetin, uygulamanın hem kendilerini hem de müşterilerini memnun ettiğini bildirdi.

Kimi zaman zorlansalar da bu duruma alıştıklarını kaydeden Çetin, "Doğamızı düşünmek zorundayız. Geri dönüşümlü malzemeler var, onları da tercih ediyoruz. Doğayı koruyabilmek adına ben bir esnaf olarak kese kağıdı kullanmayı tavsiye ediyorum. Bozcaada'ya dışarıdan gelen ziyaretçiler de bunu çok beğeniyor, çok gerekli ve uygun bir hareket olduğunu söylüyor." diye konuştu.