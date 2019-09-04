Bozcaada'da atık toplama kamyonunda yangın

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, belediyeye ait ambalaj atığı toplama kamyonunda yangın sonucu hasar meydana geldi.

İlçede ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılan 17 SC 375 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün durumu fark etmesi üzerine alevlere önce belediye binası önündeki hortumla, daha sonra ise itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen ve araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.