Son Dakika Haberleri: Bozcaada'da atık toplama kamyonunda yangın
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Bozcaada'da atık toplama kamyonunda yangın

3 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, belediyeye ait ambalaj atığı toplama kamyonunda yangın sonucu hasar meydana geldi.

Bozcaada'da atık toplama kamyonunda yangın, System.String[]

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, belediyeye ait ambalaj atığı toplama kamyonunda yangın sonucu hasar meydana geldi.

İlçede ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılan 17 SC 375 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün durumu fark etmesi üzerine alevlere önce belediye binası önündeki hortumla, daha sonra ise itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen ve araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale, Bozcaada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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