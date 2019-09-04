Bozcaada'da atık toplama kamyonunda yangın
3 saat önce
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, belediyeye ait ambalaj atığı toplama kamyonunda yangın sonucu hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:48 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, belediyeye ait ambalaj atığı toplama kamyonunda yangın sonucu hasar meydana geldi.
İlçede ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılan 17 SC 375 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücünün durumu fark etmesi üzerine alevlere önce belediye binası önündeki hortumla, daha sonra ise itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen ve araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tayfun Kahraman atandı