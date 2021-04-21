Bozcaada'da dinamik denetim faaliyeti gerçekleştirildi - Son Dakika

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dinamik denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Denetimler sırasında ilçe ve pazar esnafının yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Çelik, bu süreçte herkesin sağlığı için maske, mesafe ve temizlik başta olmak üzere getirilen tedbirlere hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Dinamik denetim faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.