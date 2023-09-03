Bozcaada'da eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın markete sığınarak kurtuldu - Son Dakika

Bozcaada'da eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın markete sığınarak kurtuldu

Son Güncelleme: 03.09.2023 09:23

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından çalıştığı markette bıçakla saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde H.K., eski eşi Elif Gedik'e (34) çalıştığı markette bıçakla saldırdı. Başka bir markete kaçan Elif Gedik hastaneye kaldırılırken, saldırı anı ise başka bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞ YERİNİN KARŞISINDAKİ MARKETE KAÇTI

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eşi H.K. tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı.

Bozcaada'da eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın markete kaçarak kurtuldu

TEDAVİYE ALINIP ÇANAKKALE'YE SEVK EDİLDİ

Market sahibinin araya girmesiyle kadın ölümden dönerken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik, tedaviye alındı, ardından Çanakkale'ye sevk edildi.

Bozcaada'da eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın markete kaçarak kurtuldu

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay sonrası gözaltına alına H.K.'nın ise Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bozcaada'da eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın markete kaçarak kurtuldu
Kaynak: DHA

Çanakkale, Bozcaada, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozcaada'da eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın markete sığınarak kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozcaada'da eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın markete sığınarak kurtuldu - Son Dakika
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