Bozcaada'da eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın markete sığınarak kurtuldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde H.K., eski eşi Elif Gedik'e (34) çalıştığı markette bıçakla saldırdı. Başka bir markete kaçan Elif Gedik hastaneye kaldırılırken, saldırı anı ise başka bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞ YERİNİN KARŞISINDAKİ MARKETE KAÇTI

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eşi H.K. tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı.

TEDAVİYE ALINIP ÇANAKKALE'YE SEVK EDİLDİ

Market sahibinin araya girmesiyle kadın ölümden dönerken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik, tedaviye alındı, ardından Çanakkale'ye sevk edildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay sonrası gözaltına alına H.K.'nın ise Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.