Son Dakika › Güncel › Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli
6 saat önce
Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Bozcaada ilçesinde bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Fırtına nedeniyle Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den ise saat 15.00 seferleri iptal edildi.
Son Dakika Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu