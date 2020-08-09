Bozcaada'da 'Homeros Okuma Günleri' düzenlendi
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Ozanın Günü ve Homeros Okuma' etkinliği gerçekleştirildi.
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Ozanın Günü ve Homeros Okuma' etkinliği gerçekleştirildi.
Salhane'de gerçekleştirilen 'Ozanın Günü ve Homeros Okuma Etkinliği'ne bu yıl koronavirüs nedeniyle şair davet edilmedi. Sosyal mesafeye dikkat edilen etkinliğe, Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ile Prof. Dr. Cevat Çapan internet üzerinden görüntülü olarak katıldı. Prof. Dr. Aslan, etkinlikte Troya eserlerinden bahsetti. Prof. Dr. Çapan ise Troya ile ilgili şiirlerinin okunduğu Melih Cevdet Anday ile Oktay Rıfat'ı şiirsel gelişimlerini bir 'bilgeleşme' süreci olarak betimledi. Ada'da yaşayan araştırmacı Bülent Akgezer de Homeros coğrafyasını anlattı. Etkinliği düzenleyen Prof. Dr. Haluk Şahin ise "Güzel ve farklı bir etkinlik oldu. Ancak bu yıl en önemli yanı etkinliğin yapılmış olmasıdır" dedi. Etkinlik, Homeros'un 1'inci ve 21'inci bölümlerinden parçaların okunmasıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 11:07
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bozcaada'da 'Homeros Okuma Günleri' düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki koronavirüs aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır Otobüs kazasında bacağı kırılan 7 yaşındaki Efe, o anları anlattı: Bütün insanlar yaralıydı Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Boğulma vakaları tatilcilerin gözünü korkutmadı, cankurtaranlar "Laf dinlemiyorlar" diye isyan etti Fedor Smolov, Fenerbahçe'yle anlaştığına yönelik çıkan haberleri yalanladı Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı