Üye Girişi
Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor - Son Dakika

Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor

04.08.2021 17:17
Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor, System.String[]

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 6 gün önce kaybolan 68 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 6 gün önce kaybolan 68 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Ege'nin tatil cenneti Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde geçtiğimiz 29 Temmuz'da evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Zeynep Ersoy'un (68) yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Alzheimer hastası kadın için polis ve jandarma ekipleri adada arama çalışması başlattı. 6 gündür kayıp olan Ersoy'u arama çalışmalarına Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Bozcaada Belediyesi ekipleri ve ada halkı da katıldı.

" Bulgaristan'a gideceğim"

Bulgaristan göçmeni olan Zeynep Ersoy'un komşularına 'Bulgaristan'a gideceğim' demesinin ardından ekipler, feribot iskelesi yakınlarındaki bölgelerde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ayrıca, yaşlı kadının arama çalışmalarına drone ile havadan destek veriliyor. - ÇANAKKALE

Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor
Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor
Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor
Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor
Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor
Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor
Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor
Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor
Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor
Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor
Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor

Çanakkale, Alzheimer, Bozcaada, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fırsatçılar orman yangınlarıyla ortaya çıktı! Cezası her bir ürün için 114 bin lira 17:27 Fırsatçılar orman yangınlarıyla ortaya çıktı! Cezası her bir ürün için 114 bin lira Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında 17:20 Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında "Her yer yanmış" diyerek ağladı Fatih Terim, St.Johnstone maçı için kararını verdi! Yeni transferler ilk 11'de karşılaşmaya başlayacak 17:08 Fatih Terim, St.Johnstone maçı için kararını verdi! Yeni transferler ilk 11'de karşılaşmaya başlayacak
Spider-Man: Miles Morales oyuncu istatistiği paylaşıldı! Hayranları, oyunda tam 11 bin yıl harcamış 16:54 Spider-Man: Miles Morales oyuncu istatistiği paylaşıldı! Hayranları, oyunda tam 11 bin yıl harcamış Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti 16:51 Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı 16:40 Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı 16:09 Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi 16:02 Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi

Son Dakika Haberleri
17:27 Fırsatçılar orman yangınlarıyla ortaya çıktı! Cezası her bir ürün için 114 bin lira
17:20 Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında "Her yer yanmış" diyerek ağladı
17:08 Fatih Terim, St.Johnstone maçı için kararını verdi! Yeni transferler ilk 11'de karşılaşmaya başlayacak
17:03 8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi
16:52 Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
16:39 Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı
16:37 Yüksek Askeri Şura, "sarıklı amiral" olarak tanınan Tuğamiral Mehmet Sarı'yı emekli etti
16:04 Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi
15:54 Falcao ve Kezman, Chelsea tarihinin en kötü transferleri listesinde yer aldı
15:52 F.Bahçe'de Caner krizi! Maç kadrosuna dahil edilmeyen futbolcudan kulüp bulması istenildi
Eğlence mekanında silahlı kavgada öldürülen gencin, dışarıya taşınma anları kameralara kaydedildi Eğlence mekanında silahlı kavgada öldürülen gencin, dışarıya taşınma anları kameralara kaydedildi         
17:29
Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay         
17:26
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi 8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi         
17:04
Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı         
16:53
Boşandığı eşini ve 2 kızını öldürdü! Zanlının savunması şaşkınlık yarattı: Ev pislik içindeydi Boşandığı eşini ve 2 kızını öldürdü! Zanlının savunması şaşkınlık yarattı: Ev pislik içindeydi         
16:47
Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi         
16:19
Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi         
16:04
Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi         
14:01
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı         
13:41
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler         
13:35
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı         
11:08
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 17:34:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozcaada'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement