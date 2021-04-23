Bozcaada'da konteyner evden sonra tekerlekli ahşap ev yasağı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde Belediye Meclisi, kaçak konaklamanın önüne geçmek için konteyner evlerden sonra 'Tiny House' olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evlerle de adaya geçişi yasakladı. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Eminim ki tüm ada halkı aldığımız bu kararı destekleyecektir" dedi.

Bozcaada Belediyesi'nin 9 Nisan'da yapılan toplantısında alınan kararlardan biri de 'Tiny House' olarak bilinen tekerlekli ahşap evle adaya geçiş yasağı oldu. Meclisin oy birliği ile aldığı kararla 'Tiny House' evleriyle adaya geçiş yasaklandı. Son yıllarda kullanımı artan ve adada kaçak konaklamanın önünü açan 'Tiny House'lar ile artık Bozcaada- Geyikli hattında sefer yapan feribotlarla geçişe izin verilmeyecek. Bu tarz evlerin adada yapılıp, kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.