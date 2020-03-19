Bozcaada'da kritik korona virüs kararı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bozcaada'da kritik korona virüs kararı - Son Dakika

Bozcaada'da kritik korona virüs kararı

6 saat önce

Bozcaada'da kritik korona virüs kararı Turistik ilçedeki konaklama tesisleri kapatıldı Büyükşehirlerde yaşayan çok sayıda vatandaş salgın riskine karşı daha güvenli olduğu düşüncesiyle Çanakkale'nin turistik Bozcaada ilçesine akın edince belediye ilçedeki konaklama tesislerini kapattı.

Bozcaada'da kritik korona virüs kararı

Turistik ilçedeki konaklama tesisleri kapatıldı

ÇANAKKALE - Büyükşehirlerde yaşayan çok sayıda vatandaş salgın riskine karşı daha güvenli olduğu düşüncesiyle Çanakkale'nin turistik Bozcaada ilçesine akın edince belediye ilçedeki konaklama tesislerini kapattı.

Bozcaada ilçesinde belediye kritik bir karara imza attı. İlçeye son günlerde gelen ziyaretçi sayısı artınca Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz Belediye Kanunu'nun "Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak" konusunu düzenleyen 38. maddesini yürürlüğe sokarak tüm konaklama tesislerinin 15 Nisan'a kadar kapatıldığını açıkladı.

Belediye Başkanı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"İlçemizde son günlerde geliş yönünde görülen olağandışı bir yolcu ve araç artışı sebebiyle, Bozcaada halkından ve esnafımızdan gelen talep, görüş, dilek ve öneriler neticesinde Bozcaada Belediye Başkanlığı ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu arasında bir görüşme yapılmıştır. Varılan tam mutabakat neticesinde; ülke ve dünya gündeminde büyük bir tehlike olarak hayatımızda olan viral salgın tehdidinin risklerini en aza indirmek; Viral yayılmanın engellemesini sağlamak ve sosyal yalıtımı destekleyebilmek amacıyla konaklama tesislerinin 19 Mart - 15 Nisan 2020 tarihleri arasında tedbiren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştır" ifadesini kullandı.

Bozcaada'da kritik korona virüs kararı

Çanakkale, Bozcaada, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:08 Kaynak: İHA

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