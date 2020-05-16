Bozcaada'da 'maske' takma zorunluluğu - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfsızsıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda 18 Mayıs Pazartesi günü itibariyle vatandaşların ilçede maskesiz sokağa çıkması yasaklandı. Yapılan açıklamada, "İlçemizde Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için 18 Mayıs 2020 tarih ve saat 08.00 itibariyle sokağa maskesiz çıkmanın yasaklanmasına karar verildi" denildi. Öte yandan maskesiz sokağa çıkanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.