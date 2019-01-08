Son Dakika Haberleri: Bozcaada'da Milli Emlak Memuru Rüşvetten Tutuklandı

Bozcaada'da Milli Emlak Memuru Rüşvetten Tutuklandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde polis tarafından rüşvet alırken suçüstü yakalanan Milli Emlak Birimi'nde görevli memur İ.E.E., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bozcaada'da Milli Emlak Memuru Rüşvetten Tutuklandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde polis tarafından rüşvet alırken suçüstü yakalanan Milli Emlak Birimi'nde görevli memur İ.E.E., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bozcaada Kaymakamlığı Milli Emlak Birimi'nde görevli memur İ.E.E., iddiaya göre hazineye ait bir arazinin kira sözleşmesinin 5 yıl daha uzatılması karşılığında H.Ç.'den rüşvet istedi. Durumu Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin'e anlatan H.Ç., ardından da Bozcaada Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, İ.E.E.'den şikayetçi oldu. H.Ç., geçtiğimiz hafta sonu poliste seri numaraları alınmış 750 TL'yi, bir mekanda buluştuğu Milli Emlak memuru İ.E.E.'ye verdi. Bu sırada çevrede önlem alan polis, baskın yaptı ve İ.E.E.'yi üzerinde seri numararaları alınmış paralarla yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra 'rüşvet almak suçundan Ezine Adliyesi'ne sevk edilen İ.E.E. çıkarıldığı Ezine Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:38 Kaynak: DHA

Bozcaada, Güncel
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