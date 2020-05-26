Bozcaada'da normalleşme süreci hazırlıkları - Son Dakika

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında hayata geçecek normalleşme süreciyle ilgili hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) tarafından yapılan toplantının ardından hazırlanan plan taslağı kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplamda 66 otel ve 205 pansiyonla 4 bin 361 odanın bulunduğu adada 56 restoran, 69 büfe ve kafe 7 bin 706 sandalye ile hizmet veriliyor.

Hazırlanan taslağa göre, kafe ve restoran gibi yeme içme tesislerinin, ikinci bir duyuruya kadar gemi seferi olan günler hizmete kapalı olmak kaydıyla ülke geneli ile eş zamanlı olarak faaliyete açılacak.

Bozcaada'nın misafir portföyünün büyük oranda İstanbul olduğu düşünülerek, konaklama tesisleri ise İstanbul'daki seyahat kısıtlaması sona erdikten en az 15 gün sonra ve 20 Haziran'dan önce olmamak şartıyla faaliyete başlayacak.

Bozcaada Belediye Başkanlığı tarafından da bu yıl sonuna kadar işletme devirleri gibi bazı istisnai durumlar haricinde hiçbir sektörde yeni işletme ruhsatı verilmeyecek. Faaliyet gösterecek tüm işletmelere, sosyal mesafe, koruyucu maske ve ekipman kullanımı ile hijyen konularında asla taviz verilmeyecek. İlçeye giriş noktası olan Geyikli İskelesi'nden adaya maskesiz geçişe izin verilmeyecek.

Halihazırda inşaatı devam eden işlerin bitirilebilmesi için inşaat sahiplerine 30 Haziran'a kadar izin verilecek. İlçe genelinde 30 Haziran-30 Eylül arası inşaat yasağı uygulanacak. İlçe genelinde çadır kurmak ve konaklamak yasak olacak.

Belediyeden ilave önlem önerileri

Bozcaada Belediyesi de BOZTİD ve ilçe halkının tavsiyesiyle normalleşme plan taslağına ilave olarak alınan önerileri de kamuoyuyla paylaştı.

Hazırlanan önerilere göre, zaruri haller dışında adada ikameti olmayanların günübirlik yaya ve araçla geçişine müsaade edilmeyecek.

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Sezonda, Belediye Başkanlığından resmi işletme ruhsatlı konaklama tesislerinde, rezervasyonu olan misafirler haricinde konaklama amaçlı geçişlere müsaade edilmeyecek ve minimum konaklama süresi 3 gün olarak belirlenecek.

Rezervasyonlardaki 3 gün konaklama kuralı, Bozcaada Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanacak yapay zeka rezervasyon sistemi ile her gemi saatinde Geyikli İskelesi'nde kontrol edilecek. Adada ikameti olan vatandaşların da kendi evlerine gelecek yakınları için, ilçeye geliş tarihinden önce, görev ve sorumluluk sahasına göre ilgili kurumlara başvuru yapacak. Başvurular kurulacak bir komisyonda değerlendirilerek neticelendirilecek.

Konut kiralamalarında, Geyikli İskelesi'nde yapılan denetimlerde ise mutlaka noter onaylı kira kontratı sorgulaması yapılacak.

Adaya günlük ve kısa süreli kiralamalara müsaade edilmeyecek.