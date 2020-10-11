Bozcaada'da siyaset artık kadınlara emanet. - Son Dakika

Tarihinde ilk kez kadın kaymakamın atandığı Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, ana muhalefet CHP'nin ardından Ak Parti'de de ilçe başkanlığına bir kadın seçildi.

Ak Parti Bozcaada İlçe teşkilatı Zübeyde Hanım Parkı'nda yeni ilçe başkanı ve yönetimini belirlemek için toplandı. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ın da katıldığı 7. Olağan İlçe Kongresi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Konuşmalardan önce Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için yayımlanan görüntülü mesajı izletildi. Tek listeyle gidilen kongrede daha önce Genel Merkez tarafından ataması yapılan Sinem Tabak İlçe Başkanlığı'na seçildi.

İnandıkları yolda partililerle birlikte yürüyeceklerini ifade eden Sinem Tabak "İnşallah Bozcaada'ya Ak Parti bayrağını, gönül belediyeciliği bayrağını dikecğiz" dedi.

Ak Parti Çanakkale İl Başkanı naim Makas da yaptığı konuşmada "Ak Parti'de öalışan gönüllü çalışır.Sevgisini katar.İrade kongrelerde tecelli eder.Bizim partimiz usul, adap ve duruş partisidir. Bundan taviz vermeden yolumıza devam edeceğiz inşallah".ifadesini kullndı.

Bozcaada tarihine ilk kadın kaymakamı olarak geçen 29 yaşındaki Bahar Kaya Eylül ayında göreve başladı. CHP Bozcaada İlçe Başkanlığı görevini de kadın siyasetçi Selma Kırbaş yürütüyor. - ÇANAKKALE