Bozcaada'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika
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Bozcaada'da sokaklar boş kaldı

7 saat önce

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında konaklama tesislerinin 15 Nisan'a kadar kapatılmasının ardından ada sokakları sessisliğe büründü.

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında konaklama tesislerinin 15 Nisan'a kadar kapatılmasının ardından ada sokakları sessisliğe büründü. Her yaz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bozcaada ilçesinde, koronavirüs tedbirlerinin ardından yolcu ve araç sayısında artış yaşanınca belediye başkanlığı ile Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu (BOZTİD), adadaki konaklama tesislerini 15 Nisan tarihine kadar kapatma kararı aldı. Bugünden itibaren geçerli olan kararın ardından, ada sokakları boş kaldı.

BOZTİD Başkanı Erkan Yavuz, "Bozcaada öncelikle bizim evimiz. Herkesin dediği gibi öncelikle kendi kapımızın önünü temizlemekle başlayalım dedik. Tabi bu hem belediyemiz, hem de derneğimizin süreci en iyi şekilde yönetmek için almış olduğu ortak bir karardır. İlk olarak 15 Nisan diye karar aldık. Fakat, Türkiye'de sürecin devamına göre değişiklik sağlayabilir. Ben ayrıca hoşgörüsünden dolayı tüm işletmeci arkadaşlarıma da teşekkür ederim. İlk başta bizim milletimiz bu tedbir kararlarını tatil olarak algıladı. Bunu fırsat bilerek adaya giriş çıkışın arttığını gözlemledik. Tabi biz kendimiz burada gerekli önlemleri alıyoruz. Dışarıdan gelen kişilerin, bu pozitif mi, negatif mi bilmediğimiz için, böyle bir önlemin hem adamız, hemde ülkemiz için daha hayırlı olacağını düşündük" dedi.

Bozcaada'da konaklama işletmeciliği yapan Kamuran Bulut ise, "Çok yerinde bir karar oldu. Bu konuda zaten üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Şu anda kapalıyız. Her şey yoluna girdiğinde misafirlerimizi bekleriz. Geçen hafta bir doluluk yaşandı. Gemi hep dolu geldi, 34 plakalı araçlarla. Burada evi olanlar bunu değerlendirerek evlerine geldi. Ama kimin evine geldiğini, kimin konaklamak için geldiğini ayırt etmek mümkün değil. Dolayısıyla buna kesin bir çözüm düşünülerek, bu karar alındı. Bence de çok doğru bir karar" diye konuştu.


Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:48 Kaynak: DHA

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