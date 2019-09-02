Son Dakika Haberleri: Bozcaada'da su almaya başlayıp karaya oturtulan gemi
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Bozcaada'da su almaya başlayıp karaya oturtulan gemi

46 dakika önce

Çanakkale Bozcaada açıklarındaki bir gemi baş tarafından su almaya başladı.

Çanakkale Bozcaada açıklarındaki bir gemi baş tarafından su almaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Bozcaada açıklarında demirde bekleyen Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki "Kanuni D.S" isimli geminin kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne, geminin Tuzburun koyu açıklarında baş tarafından su almaya başladığını bildirdi.

Kaptan, geminin batmamasını sağlamak üzere gemiyi baştankara şeklinde karaya oturtmak için kıyıya doğru seyir haline geçtiklerini rapor etti.

Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü sevk edildi. Gemide 8 personelin bulunduğu bildirildi.

Gemi, Ayana koyunda kıyıya yakın bir konumda, makineleri stop etmiş ve bir bölümü suya batmış halde bekliyor.

Çanakkale, Bozcaada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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Bozcaada açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı
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