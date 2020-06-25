Bozcaada'da tatilciler yasak yok - Son Dakika

Hafta sonunda yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye'nin en gözde beldelerinden Bozcaada'da tatilciler için geçerli olmayacak.



İçişleri Bakanlığı, Yüksekögretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar vermişti. Bozcaada Kaymakamlığı uygulamaya ilişkin istisnaları açıkladı. Yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığımızın 24.06.2020 tarihli yeni genelgesine göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince adamıza gelen turistler otellerinde ve halk plajlarında denize girebileceklerdir" denildi. - ÇANAKKALE