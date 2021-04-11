Bozcaada'da tedbirlere uymayanlara 27 bin lira ceza - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, kısıtlamalara uymayan 19 kişi ile 1 işletme ve maske takma zorunluluğuna uymayan 5 kişiye toplam 27 bin 860 TL idari para cezası uygulandı.

Bozcaada'da son günlerde koronavirüs vakalarında artış yaşanmaya başladı. Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik, kaymakamlığın sosyal medya hesabından koronavirüs tedbirleri ve yapılan denetimler ile ilgili bir açıklama yaptı. Kaymakam Çelik, Türkiye genelinde olduğu gibi Covid-19 vakalarının son günlerde Bozcaada'da artış gösterdiğine dikkat çekti. Koronavirüs ile mücadelenin en hassas şekilde yürütüldüğünü ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından gerekli kararların alınarak, uygulamaya geçirildiğini ifade eden Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alınan kararlara istinaden önleyici tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığının kontrolü, filyasyon ve izolasyon çalışmaları ve izolasyonda bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması Vefa Sosyal Destek Grubu , sağlık çalışanları, kolluk personeli ve diğer kamu personeli tarafından titizlikle yürütülmektedir. Salgının ilçemizde artış göstermeye başladığı 29 Mart 2021 tarihinden bugüne kadar kolluk personeli tarafından yapılan denetimlerde temaslı durumda olan 1 vatandaşımız evinde izolasyonda olması gerekirken, tedbirlere uymadığından dolayı Çanakkale İl Merkezinde öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona alınmış, sokağa çıkma yasağına uymayan 19 vatandaşımıza ve 1 işletmeye, maske takma zorunluluğuna uymayan 5 vatandaşımıza toplamda 27.860 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu süreçte herkesin kurallara uyması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz."DIŞARDAN GELENLERE EVDE 10 GÜN İZOLASYON

Salgınla mücadelede hep birlikte hareket edilmesi gerekitğini belirten Kaymakam Çelik, "Salgının kontrol altında tutulabilmesi ve sağlıklı günlere en hızlı şekilde dönülebilmesi için Ada'ya giriş/çıkışların engellenmesinden ziyade her bir vatandaşımızın özverisi, salgın kurallarına riayet etmesi, temaslı durumunda olan kişilerin tespitinde sağlık çalışanlarımıza hızlı ve doğru bilgi verilmesi ve yardımcı olunması daha hızlı ve etkili sonuç verecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızın gerekmedikçe Adamızdan ayrılmamalarını, Ada dışından gelişlerde ise başta ailelerini ve Ada halkını korumak ve salgının yayılmasını önlemek için kendilerini kişisel olarak 10 gün boyunca evlerinde izole etmelerinin önemli ve faydalı olacağını hatırlatmak isteriz. Salgının kontrol altına alınabilmesi ve artışın önüne geçilebilmesi için Adamız genelinde denetimler devam etmekte olup, feribotla yapılan seyahatler ve araçlar kontrol edilmektedir" dedi.