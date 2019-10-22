Son Dakika Haberleri: Bozcaada'da tiyatro festivali 26 Ekim'de başlayacak
Son Dakika Kültür Sanat Bozcaada'da tiyatro festivali 26 Ekim'de başlayacak

Bozcaada'da tiyatro festivali 26 Ekim'de başlayacak

1 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi 26-28 Ekim'de 1. Tenedos Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Bozcaada'da tiyatro festivali 26 Ekim'de başlayacak, System.String[]

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi 26-28 Ekim'de 1. Tenedos Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

"Bozcaada'da 3 gün 3 gece tiyatro" temalı festivale Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi, Bozcaada Turizm işletmecileri Derneği (BOZTİD) ve işletmeciler destek veriyor.

Oyuncu Yasin Özcan'ın koordinatörlüğünü yaptığı festivalde, Cem Zeynel Kılıç, Özlem Öçalmaz, Kayhan Berkin ve Deniz Karaoğlu izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında oyunculuk atölyeleri, çocuk oyunları, söyleşiler, konserler ve sürpriz etkinlikler gerçekleştirilecek.

Çanakkale, Bozcaada, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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