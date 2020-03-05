Bozcaada'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince bir iş yerinde yapılan aramalarda 4 kök Hint keneviri ve çok sayıda kenevir yetiştirmede kullanılan aparat ile düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının ifade işlemleri sürüyor.