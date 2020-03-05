Bozcaada'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozcaada'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bozcaada'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

10 dakika önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bozcaada'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince bir iş yerinde yapılan aramalarda 4 kök Hint keneviri ve çok sayıda kenevir yetiştirmede kullanılan aparat ile düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının ifade işlemleri sürüyor.

Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı
Yunanistan sınırında ailesini kaybeden 12 yaşındaki Afgan Menice babasıyla buluştu Son Dakika: Bosna Hersek'te de ilk koronavirüs vakası görüldü Kahramanlarımız şehit olmaya böyle gittiler: Düğüne gidiyoruz, gelini hazırlamışlar mı?

Son Dakika Haberleri
12:29 Avrupa cazına modern yorum
12:23 "öğretmen"i izleyiciyi hayran bıraktı!
11:46 Mel B'nin avukatları eski dadı hakkında soruşturma açtı!
11:43 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızının corona virüsü paniği!
11:43 Murat Boz'a Deren Talu hakkında soru soruldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 12:35:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozcaada'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]