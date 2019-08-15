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Bozcaada'da yaşlı kadın denizde boğuldu

41 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinin dünyaca ünlü Ayazma plajında eşi Bilsay Kuruç ile denize giren 83 yaşındaki Sevim Kuruç, boğuldu.

Bozcaada'da yaşlı kadın denizde boğuldu, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinin dünyaca ünlü Ayazma plajında eşi Bilsay Kuruç ile denize giren 83 yaşındaki Sevim Kuruç, boğuldu.
Olayı bugün saat 19.00 sıralarında Bozcaada ilçesinin dünyaca ünlü Ayazma plajında meydana geldi. Sevim Kuruç, eşi Prof. Dr. Bilsay Kuruç ile denize girmek için Ayazma plajına geldi. Eşi ile denize giren Sevim Kuruç, kıyıdan yaklaşık 20 metre denize açıldıktan sonra bir anda suda çırpınmaya başladı. Yaşlı kadını gören denizdeki Sedat Bilir, yüzerek yanına gittiği Sevim Kuruç'u denizden çıkardı. Kıyıda eşi hemşire Ayşegül Bilir tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevim Kuruç'un duran kalbi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajıyla tekrar çalıştı. Ardından ambulansa alındığı sırada Sevim Kuruç'un kalbi tekrar durdu. Ambulansla Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Sevinç Kuruç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sevim Kuruç'un cenazesi, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ndeki morga kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşrturma başlattı.


Bilsay Kuruç, Bozcaada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:12 Kaynak: DHA
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