Bozcaada'da yat yangını
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki yat limanına bağlı bir yatta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:31 Kaynak: İHA
'nin Bozcaada
ilçesindeki yat limanına bağlı bir yatta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın, erken müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.
Olay sabah saatlerinde Bozcaada yat limanında meydana geldi. Barış Kılınç, alışveriş yapmak için çarşıya gittiği sırada kendisine ait 'Cape Town
' isimli Türk yatından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, Sahil Güvenlik Komutanlığı
personelleri ve vatandaşların ortak müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ufak çaplı yangında yaralanan olmazken, teknede maddi hasar meydana geldi. - ÇANAKKALE
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