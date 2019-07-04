Son Dakika Haberleri: Bozcaada'da yat yangını
Son Dakika Güncel Haber

Bozcaada'da yat yangını

32 dakika önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki yat limanına bağlı bir yatta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Bozcaada'da yat yangını, System.String[]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki yat limanına bağlı bir yatta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın, erken müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay sabah saatlerinde Bozcaada yat limanında meydana geldi. Barış Kılınç, alışveriş yapmak için çarşıya gittiği sırada kendisine ait 'Cape Town' isimli Türk yatından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve vatandaşların ortak müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ufak çaplı yangında yaralanan olmazken, teknede maddi hasar meydana geldi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:31 Kaynak: İHA
Cape Town, Çanakkale, Bozcaada, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bozcaada Belediye Meclisi'nden radikal ruhsat kararı YÖK'ten yeni atanan rektörlere "mobbing" uyarısı Konda Araştırma Şirketi'nden dikkat çeken İmamoğlu-Yıldırım raporu İBB'de alım, satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, izinler iptal edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:04:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozcaada'da yat yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]