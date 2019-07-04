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Bozcaada'da yatta yangın

20 dakika önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yatta çıkan yangın söndürüldü.

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yatta çıkan yangın söndürüldü.
Bozcaada Yat Limanı'na demirleyen Barış Kılınç'a ait Türk bayraklı "Cape Town" isimli yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Limandakiler durumu fark ederek sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler ve çevredekiler, alevlere müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle yatın salonu ve kamarasında hasar meydana geldi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:41 Kaynak: AA
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