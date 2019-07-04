Bozcaada'da yatta yangın
20 dakika önce
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yatta çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:41 Kaynak: AA
'nin Bozcaada
ilçesinde yatta çıkan yangın söndürüldü.
Bozcaada Yat Limanı'na demirleyen Barış Kılınç'a ait Türk bayraklı "Cape Town
" isimli yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Limandakiler durumu fark ederek sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler ve çevredekiler, alevlere müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle yatın salonu ve kamarasında hasar meydana geldi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
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