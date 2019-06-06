Son Dakika Haberleri: Bozcaada'dan botla denize açılan 2 kişin kaybolduğu ileri sürüldü
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Bozcaada'dan botla denize açılan 2 kişin kaybolduğu ileri sürüldü

4 dakika önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinden botla denize açılan 2 kişinin kaybolduğu iddia edildi.

Bozcaada'dan botla denize açılan 2 kişin kaybolduğu ileri sürüldü, System.String[]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinden botla denize açılan 2 kişinin kaybolduğu iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, dün gece Bozcaada İskelesi'nden botla denize açılan Tayfun Göçen ve Necati Çağatay'ın Çanakkale'ye ulaşmamaları üzerine yakınları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi'ne bildirdi.
Bunun üzerine kayboldukları iddia edilen 2 kişinin bulunması için Bozcaada ve Çanakkale bölgesi ile boğaz hattında arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:21 Kaynak: AA
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