Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak - Son Dakika
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Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

10.04.2022 21:26
Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 19.00'da seferler yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.

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Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Bozcaada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak - Son Dakika
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