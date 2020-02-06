Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 Bozcaada- Geyikli ve 15.00 Geyikli-Bozcaada seferleri iptal edildi.