Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

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Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
6 saat önce
Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:26 Kaynak: AA
Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 Bozcaada- Geyikli ve 15.00 Geyikli-Bozcaada seferleri iptal edildi.
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