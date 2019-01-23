Bozcaada Feribot Seferlerine 'Fırtına' Engeli
35 dakika önce
Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeliÇANAKKALE - Çanakkale'de Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.
Bozcaada
feribot seferlerine 'fırtına' engeli
ÇANAKKALE - Çanakkale
'de Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege
'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:49 Kaynak: İHA
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