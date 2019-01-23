Son Dakika Haberleri: Bozcaada Feribot Seferlerine 'Fırtına' Engeli

Bozcaada Feribot Seferlerine 'Fırtına' Engeli

35 dakika önce

Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeliÇANAKKALE - Çanakkale'de Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:49 Kaynak: İHA

Geyikli, Çanakkale, Bozcaada, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu 2. Lig Ekibi Gaziantepspor, Ligden Çekilme Kararı Aldı

Son Dakika! CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:24:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozcaada Feribot Seferlerine 'Fırtına' Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]