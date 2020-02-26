Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

6 saat önce

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılacak feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli, System.String[]

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılacak feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.


Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 18.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 19.00'da yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemeyecek.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

Bugün Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferlerden bazıları fırtına nedeniyle yapılamamıştı.

Ege Denizi, Bozcaada, Geyikli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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