Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
6 saat önce
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli arasında yapılacak feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:24 Kaynak: AA
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada- Geyikli arasında yapılacak feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ AŞ'nin açıklamasına göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'de yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.
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