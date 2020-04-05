Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
6 saat önce
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılacak Geyikli-Bozcaada ve Bozcaada-Geyikli feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Öte yandan Lapseki- Gelibolu arasındaki seferler de fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu.
Diğer seferlerde aksama yaşanmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 06:26 Kaynak: AA
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