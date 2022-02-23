BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ - Son Dakika
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BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

23.02.2022 15:52

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın için planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın için planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada'dan saat 07.00 ve Geyikli'den saat 08.00'deki seferler yapılacak. Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılmayacak. (DHA)

BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ
BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ
BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

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Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Bozcaada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ - Son Dakika


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