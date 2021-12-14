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Bozcaada feribotlarına fırtına engeli - Son Dakika

Bozcaada feribotlarına fırtına engeli

14.12.2021 09:19
Bozcaada feribotlarına fırtına engeli

Geyikli ile Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.

Geyikli ile Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bugünkü Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00 ve 15.30 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri ise yapılacak

Bozcaada feribotlarına fırtına engeli

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Son Dakika Güncel Bozcaada feribotlarına fırtına engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozcaada feribotlarına fırtına engeli - Son Dakika
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