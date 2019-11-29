Son Dakika Haberleri: Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildi
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Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildi

6 saat önce

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildi, System.String[]

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada- Geyikli hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.


Yapılan açıklamada, Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den ise saat 11.00'de yapılması planlanan seferlerin hava muhalefeti sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.


Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Bozcaada, Geyikli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
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