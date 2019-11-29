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Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildi
6 saat önce
Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada- Geyikli hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den ise saat 11.00'de yapılması planlanan seferlerin hava muhalefeti sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.
Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.
(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver/İHA)
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