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Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildi
7 saat önce
Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildiÇANAKKALE - Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
Bozcaada- Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildi
ÇANAKKALE - Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den ise saat 11.00'de yapılması planlanan seferlerin hava muhalefeti sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.
Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.
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