Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

19.03.2022 20:25
Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe- Gökçeada güzergahlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler programdan kaldırıldı.

Buna göre Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00'da sefer yapılacak.

Her iki hattaki diğer seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Boğaz hattındaki güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

YORUMLAR
500
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla feribot seferleri azaltıldı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla feribot seferleri azaltıldı Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine hava engeli Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine hava engeli

Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
19:37 Muharrem İnce, 6 partinin mutabakat metnini eleştirdi: Bu metin, Türkiye'ye çözüm olamaz
19:21 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 20:34:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement