Bozcaada Kaymakamı'nın eşi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Son Dakika
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Bozcaada Kaymakamı'nın eşi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

09.06.2022 01:12
Bozcaada Kaymakamı'nın eşi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik'in eşi Y.Ç., FETÖ soruşturmasında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020 tarihinde göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Çelik'in 12 Ocak 2021 tarihinde evlendiği ve kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Y.Ç., FETÖ soruşturmasında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAYMAKAM BAŞKA İLE ATANDI

Y.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi. Kaymakam Çelik ise geçici süreyle başka bir ile atandığı ve saat 16.00 sıralarında adadan ayrıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
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Çanakkale'de aralarında geçimsizlik olan muhtar ve eşi için arama çalışması başlatıldı Çanakkale'de aralarında geçimsizlik olan muhtar ve eşi için arama çalışması başlatıldı Çanakkale'de kaybolan karı koca için arama çalışması başlatıldı Çanakkale'de kaybolan karı koca için arama çalışması başlatıldı
Kaynak: İHA

Bahar Kaya, Çanakkale, Bozcaada, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozcaada Kaymakamı'nın eşi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Son Dakika

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