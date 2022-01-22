Bozcaada Kaymakamı ve eşi Bursa'da trafik kazası geçirdi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi Kaymakamı Bahar Kaya Çelik (31) ve eşi Yusuf Çelik (34) Bursa'da trafik kazası geçirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Kaymakam Çelik ve eşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu üzeri Güneykestane Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinden yola çıkan ve Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Çelik yönetimindeki 34 DSE 164 plakalı otomobil, Güneykestane mahallesi yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü Yusuf Çelik ve eşi Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaymakam Bahar Kaya Çelik ve eşi Yusuf Çelik, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden de hastaneye giderek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.